Юбилей Владимира Зеленского. Скандальные шутки комика о политиках

Вспоминаем самые яркие номера комика в связи с его днем рождения

Сегодня, 25 января, исполняется 40 лет самому популярному комику Украины Владимиру Зеленскому. Артист родился в Кровом Роге, где получил юридическое образование. Однако по специальности он никогда не работал. В студенческие годы он начал выступать в КВН. В 1997 году он основал команду «95 Квартал», в которую вошли будущие актеры

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Владимир Зеленский

Вспоминаем самые яркие номера комика в связи с его днем рождения

Сегодня, 25 января, исполняется 40 лет самому популярному комику Украины Владимиру Зеленскому.

Артист родился в Кровом Роге, где получил юридическое образование. Однако по специальности он никогда не работал. В студенческие годы он начал выступать в КВН.

В 1997 году он основал команду «95 Квартал», в которую вошли будущие актеры студии Денис Манжосов, Юрий Крапов, Александр Пикалов. Зеленский выступал не только одним из актеров и капитаном в этой команде, но и писал сценарии для многих номеров.

С 1999 по 2003 год эта команда успешно выступала в Высшей лиге КВН. Именно в этот период к актерам приходит слава.

После этого «95 Квартал» начинает активно снимать телепроекты, которые обзаводятся широкой популярностью: «Вечерний квартал», «Бойцовский клуб», «Украина, вставай», «Рассмеши смешного», «Вечерний Квартал».

Параллельно Зеленский пишет сценарии для телепередач, мюзиклов и корпоративов. Одним из наиболее успешных направлений его деятельности стало продюсирование кино. Зеленский в качестве актера, сценариста и продюсера выпустил такие фильмы, как «Ржевский против Наполеона», трилогию «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», сериалы «Слуга народа», «Сваты» и «Сказочная русь», «За двумя зайцами», «Три мушкетёра» и другие.

Актер женат на Елене Зеленской, которая является одним из сценаристов студии "Квартал 95". Пара в браке уже 12 лет. У Елены и Владимира есть 11-летняя дочь Александра и трехлетний сын Кирилл.

«Главком» отобрал наиболее яркие фрагменты из телепередач с Зеленским, которые получили широкую популярность: