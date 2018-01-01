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    Жадного бизнесмена наказала нечистая сила. В прокат выходит фильм «Сказка про деньги»

    Украинское фэнтези расскажет о кредиторе, который поплатился за собственную жадность
    25 января в прокат выходит украинский фильм «Сказка про деньги». По данным «Главкома», в основу сценария картины положена повесть Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день». По сюжету сельский парень Левко наследует мельницу своего дяди, который при загадочных обстоятельствах утонул в озере. Неожиданное
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:39
    • Розсилка
    Сказка про деньги
    Сказка про деньги

    Украинское фэнтези расскажет о кредиторе, который поплатился за собственную жадность

    25 января в прокат выходит украинский фильм «Сказка про деньги». По данным «Главкома», в основу сценария картины положена повесть Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день».

    По сюжету сельский парень Левко наследует мельницу своего дяди, который при загадочных обстоятельствах утонул в озере. Неожиданное обогащение будоражит в Леве безудержную жажду денег. Он присваивает кабак еврея Янкеля, которого за чрезмерную жадность забрал черт Хапун. Лев начинает давать деньги в долг и отнимать у людей последнее. Когда он совсем теряет способность к сочувствию, дружбе и любви, нечистая сила добирается и до него.

    Ключевые роли в картине сыграли: Андрей Исаенко (Левко), Александр Кобзарь (черт), Михаил Кукуюк (шинкарь Янкель), Анастасия Карпенко (Катря) и Николай Боклан (поп).

    Ленты была снята на киевской киностудии им. Довженко. Продюсером выступил Олесь Янчук, а автором сценария – Виктор Гресь.

    Бюджет картины составляет 11,9 млн грн. 

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