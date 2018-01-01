Жадного бизнесмена наказала нечистая сила. В прокат выходит фильм «Сказка про деньги»

Украинское фэнтези расскажет о кредиторе, который поплатился за собственную жадность

25 января в прокат выходит украинский фильм «Сказка про деньги». По данным «Главкома», в основу сценария картины положена повесть Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день». По сюжету сельский парень Левко наследует мельницу своего дяди, который при загадочных обстоятельствах утонул в озере. Неожиданное

ГЛАВКОМ



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Сказка про деньги

Украинское фэнтези расскажет о кредиторе, который поплатился за собственную жадность

25 января в прокат выходит украинский фильм «Сказка про деньги». По данным «Главкома», в основу сценария картины положена повесть Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день».

По сюжету сельский парень Левко наследует мельницу своего дяди, который при загадочных обстоятельствах утонул в озере. Неожиданное обогащение будоражит в Леве безудержную жажду денег. Он присваивает кабак еврея Янкеля, которого за чрезмерную жадность забрал черт Хапун. Лев начинает давать деньги в долг и отнимать у людей последнее. Когда он совсем теряет способность к сочувствию, дружбе и любви, нечистая сила добирается и до него.

Ключевые роли в картине сыграли: Андрей Исаенко (Левко), Александр Кобзарь (черт), Михаил Кукуюк (шинкарь Янкель), Анастасия Карпенко (Катря) и Николай Боклан (поп).

Ленты была снята на киевской киностудии им. Довженко. Продюсером выступил Олесь Янчук, а автором сценария – Виктор Гресь.

Бюджет картины составляет 11,9 млн грн.