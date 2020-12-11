Поклонники заставили Ирину Билык стать феей в новом клипе

Территория одного из крупнейших дендропарков в Киевской области на один день превратилась в съемочную площадку нового видео Ирины Билык

В зефирно-розовом платье, в окружении десятка детей Ирина Билык стала настоящей феей любви – в новом клипе, снимать который не планировала! Кто заставил ее снять видео на песню «Я умею любить» и как проходила работа над ним, певица рассказала в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».

«Песню «Я умею любить» исполняю уже два года, – рассказывает Ирина Билык. – И создавать видео к ней не планировала. Впервые в моей жизни мои поклонники буквально заставили меня снять клип».

Клип снимали в конце осени. Территория одного из крупнейших дендропарков в Киевской области на один день превратилась в съемочную площадку нового видео Ирины Билык. Певица признается: даже не думала, что картинка получится настолько яркой. Даже с погодой повезло: «В день съемок прогноз погоды обещал дождь. Я даже говорила режиссеру Герману Ненову: давай не будем снимать. Но он сказал, что они позвонили в Гидрометцентр и заказали солнце. И действительно, несмотря на позднюю осень, день оказался очень солнечным и теплым».

Как и большинство композиций из репертуара звезды, эта песня тоже о любви. «Я хотела показать, что любовь – это когда ты чувствуешь, что можешь летать, – говорит Ирина Билык. – Я в этом видео играю добрую фею любви. В клипе также снимались дети – настоящие, душевные, у которых нет ничего злого внутри».

Также певица рассказала, что готовит еще один клип, съемки которого состоятся в ближайшее время. Звезда отметила, что больше не хочет существовать по законам шоу-бизнеса, где новые песни и видеоработы обычно выпускают раз в сезон. Теперь поп-дива сама будет устанавливать правила и чаще радовать поклонников новинками.