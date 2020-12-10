«Опять все напоказ»: Настя Каменских в латексном наряде удивила поклонников (фото)

Артистка вызвала ажиотаж среди своих поклонников

33-летняя певица Настя Каменских поделилась чувственными кадрами. Настя позировала в затемненном номере гостиницы. Она предстала в черном платье из латекса с оголенными плечами и смелым декольте в форме сердечка на груди.

Каменских приняла эффектную позу на диване. Экстремально короткая длина наряда позволила певице продемонстрировать загорелые ноги.

«У каждого есть та самая песня, которая, сколько бы ни слушал, попадает в самое сердце. Ее не просто слушаешь, а чувствуешь каждой клеточкой. И даже в самый холодный зимний вечер она подарит невероятное тепло», — заметила Каменских.

instagram.com/kamenskux/

Некоторые пользователи потроллили артистку за ее любовь к откровенным нарядам. «Опять все напоказ», «Хорошо, что не совсем голая», — написали в комментариях. Однако самые преданные поклонники звездной девушки оценили ее смелый и чувственный образ. «Шикарная, сладкая, желанная, блаженная, вселенная. Царица моя», «Настенька — сладкая ягодка», «Как же ты прекрасна», «Обожаю твои ножки, Настенька», — заявили фолловеры Каменских.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.