Вечно молодая Дженнифер Лопес с дерзким декольте вызвала ажиотаж (фото)
51-летняя певица Дженнифер Лопес похвасталась точеной фигурой
Звезда показала красивую грудь в вырезе откровенного наряда
51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала в образе дерзкой красавицы. Джен завила волосы в небрежные кудри и взъерошила их руками для объема и пышности.
Звезда облачилась в боди из ткани в рубчик на пуговицах. Артистка расстегнулась, добавив образу игривости. Сверху звезда накинула модную шубку-«чебурашку». Лопес дополнила ее меховыми сапогами на высоком каблуке.
Поклонники Лопес с воодушевлением отреагировали на пикантные кадры с любимицей. Они оставили лестные комплименты красоте артистки. «Соблазнительная», «Игривая кокетка!», «Джен, ты удивительная!», «С каждым годом все моложе и круче!», «Ты дашь фору многим красоткам!», «Невероятно сексуальная!», «Обожаю тебя, ты самая лучшая!», «Ты даже через экран умеешь флиртовать!» — высказались фанаты.
Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.
В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».