Вечно молодая Дженнифер Лопес с дерзким декольте вызвала ажиотаж (фото)

Звезда показала красивую грудь в вырезе откровенного наряда

51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала в образе дерзкой красавицы. Джен завила волосы в небрежные кудри и взъерошила их руками для объема и пышности.

Звезда облачилась в боди из ткани в рубчик на пуговицах. Артистка расстегнулась, добавив образу игривости. Сверху звезда накинула модную шубку-«чебурашку». Лопес дополнила ее меховыми сапогами на высоком каблуке.

Поклонники Лопес с воодушевлением отреагировали на пикантные кадры с любимицей. Они оставили лестные комплименты красоте артистки. «Соблазнительная», «Игривая кокетка!», «Джен, ты удивительная!», «С каждым годом все моложе и круче!», «Ты дашь фору многим красоткам!», «Невероятно сексуальная!», «Обожаю тебя, ты самая лучшая!», «Ты даже через экран умеешь флиртовать!» — высказались фанаты.

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