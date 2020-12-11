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    Шоу-биз

    Вечно молодая Дженнифер Лопес с дерзким декольте вызвала ажиотаж (фото)

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    <p>51-летняя певица Дженнифер Лопес похвасталась точеной фигурой</p> <div></div> - Вечно молодая Дженнифер Лопес с дерзким декольте вызвала ажиотаж (фото)

    51-летняя певица Дженнифер Лопес похвасталась точеной фигурой

    Звезда показала красивую грудь в вырезе откровенного наряда

    51-летняя певица Дженнифер Лопес предстала в образе дерзкой красавицы. Джен завила волосы в небрежные кудри и взъерошила их руками для объема и пышности.

    Звезда облачилась в боди из ткани в рубчик на пуговицах. Артистка расстегнулась, добавив образу игривости. Сверху звезда накинула модную шубку-«чебурашку». Лопес дополнила ее меховыми сапогами на высоком каблуке.

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    Поклонники Лопес с воодушевлением отреагировали на пикантные кадры с любимицей. Они оставили лестные комплименты красоте артистки. «Соблазнительная», «Игривая кокетка!», «Джен, ты удивительная!», «С каждым годом все моложе и круче!», «Ты дашь фору многим красоткам!», «Невероятно сексуальная!», «Обожаю тебя, ты самая лучшая!», «Ты даже через экран умеешь флиртовать!» — высказались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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