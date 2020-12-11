  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ирина Билык в новом клипе показала, что умеет любить (видео)

    • Розсилка
    Певица Ирина Билык - Ирина Билык в новом клипе показала, что умеет любить (видео)
    Певица Ирина Билык

    В съемках ролика приняли участие более 150 человек

    Популярная певица Ирины Билык выпустила клип на песню «Я умею любить». Артистка призналась, что во время съемок клипа она сомневалась в том, что платье подойдет, и переживала, что будет похожа в нем на «большой пудинг или воздушный шар».

    «Герман (режиссер клипа) успокоил меня, пообещал отличный результат. И не соврал — я очень нравлюсь себе в кадре. Платье сохранила, планирую появиться в нем на сцене или на каком-то большом празднике. Оно такое… С доброй аурой! А самое классное, что на съемках практически все время подол платья за мной носило два стилиста и я действительно почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей Принцессой», - рассказала Билык.

    Работа над видео продолжалась сутки, а в съемочном процессе были задействованы более 150 человек. Снимали в двух локациях одного из загородных комплексов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

     Читайте также: Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Теги: знаменитости певица Ирина Билык
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies