Ирина Билык в новом клипе показала, что умеет любить (видео)

В съемках ролика приняли участие более 150 человек

Популярная певица Ирины Билык выпустила клип на песню «Я умею любить». Артистка призналась, что во время съемок клипа она сомневалась в том, что платье подойдет, и переживала, что будет похожа в нем на «большой пудинг или воздушный шар».

«Герман (режиссер клипа) успокоил меня, пообещал отличный результат. И не соврал — я очень нравлюсь себе в кадре. Платье сохранила, планирую появиться в нем на сцене или на каком-то большом празднике. Оно такое… С доброй аурой! А самое классное, что на съемках практически все время подол платья за мной носило два стилиста и я действительно почувствовала себя маленькой девочкой, настоящей Принцессой», - рассказала Билык.

Работа над видео продолжалась сутки, а в съемочном процессе были задействованы более 150 человек. Снимали в двух локациях одного из загородных комплексов.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».