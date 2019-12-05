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    Шоу-биз

    Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)

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    Фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок - Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)
    Фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок

    Эпатажная певица шокировала телеведущую

    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona совершенно необычным образом пригласила Лесю Никитюк и Юлию Юрину (группа Yuko) к себе на концерт. Соответствующее видео появились в Instagram-сториз звезд.

    Пышная рэперша прислала приглашение, завернутое в газету с атрибутом рэперской жизни - золотой цепью.

    «По ходу, так выглядит приглашение на концерт Алена Алена. Я хочу, чтобы там была килька в томате», - комментировала ведущая, открывая приглашение.

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    Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)
    Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)
    Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)
    Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)

    Никитюк развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков 28-летней Алена Савраненко.

    На одном из них звезда в черном купальнике, а на втором - полностью обнаженная, а интересные места прикрыты надписями с датой и местом концерта.  Фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок.

    «Аааа, голая!» - воскликнула Никитюк

    знаменитости певица шоу-бизнес Alyona Alyona новости
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