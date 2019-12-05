Полностью обнаженная Alyona Alyona обратилась к звездам шоу-бизнеса (фото)



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Фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок

Эпатажная певица шокировала телеведущую

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona совершенно необычным образом пригласила Лесю Никитюк и Юлию Юрину (группа Yuko) к себе на концерт. Соответствующее видео появились в Instagram-сториз звезд.

Пышная рэперша прислала приглашение, завернутое в газету с атрибутом рэперской жизни - золотой цепью.

«По ходу, так выглядит приглашение на концерт Алена Алена. Я хочу, чтобы там была килька в томате», - комментировала ведущая, открывая приглашение.

Никитюк развернула подарок, найдя там билет на концерт в Киеве, фигурку пышнотелой русалки и несколько снимков 28-летней Алена Савраненко.

На одном из них звезда в черном купальнике, а на втором - полностью обнаженная, а интересные места прикрыты надписями с датой и местом концерта. Фото с обнаженной рэпершей вызвало у Никитюк настоящий шок.

«Аааа, голая!» - воскликнула Никитюк