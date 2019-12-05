Звезда Marvel Роберт Дауни-Младший записал обращение к украинцам (видео)



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Фильм основан на популярной в двадцатых годах ХХ века серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Дулитле, который умел разговаривать с животными

Также в фильме снялись Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.

Популярный голливудский актер Роберт Дауни-младший обратился к украинским зрителям по случаю премьеры фильма «Доктор Дулитл», который выйдет в украинский прокат 9 января 2020 года.

В видеозаписи Роберт Дауни-младший сравнил попугая Полинезия с украинским соловьем и подумал, кто из его знакомых может приготовить борщ.

В новой комедийной ленте говорящих животных озвучивают Эмма Томпсон (попугай), Крэйг Робинсон (мышь), Рэйф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Марион Котийяр (лиса), Октавия Спенсер (утка), Кумейл Нанджиани (страус), Рами Малек (горилла), Джон Сина (белый медведь), Кармен Эджого (львица) и Фрэнсис де ла Тур (гинкго-летит).

Также в фильме снялись Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.