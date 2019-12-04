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    Шоу-биз

    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра

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    &laquo;Скала&raquo; не ищет легких путей - Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    «Скала» не ищет легких путей

    В августе актер взял в жены свою избранницу на закрытой церемонии на Гавайях

    В августе голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на своей давней подруге Лорен Хашиан. Пара провела тайную церемонию на Гавайях и скрепила союз впечатляющими кольцами. Кольцо Джонсона описывают как «сплошное золото, усыпанное бриллиантами размером с полдоллара». Хотя сам актер говорил, что не любит шик.

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    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра
    Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра

    Тем не менее он выбрал здоровенное украшение и при этом не ограничился одним. Актер заказал еще два, потому что золотое слишком тяжелое, его неудобно носить.

    «Одно будет из бычьего рога, а второе — из кости тираннозавра Рекса. Круто, да?», - рассказал он в недавнем интервью. Неизвестно, где Скала нашел подлинную кость Тирекса, но, говорят, есть специализированные сайты, на которых можно найти настоящие кости. На одном из таких сайтов этот материал стоит 725 долларов.

     

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