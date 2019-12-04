Дуэйн «Скала» Джонсон подарил жене кольцо из кости тираннозавра



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«Скала» не ищет легких путей

В августе актер взял в жены свою избранницу на закрытой церемонии на Гавайях

В августе голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на своей давней подруге Лорен Хашиан. Пара провела тайную церемонию на Гавайях и скрепила союз впечатляющими кольцами. Кольцо Джонсона описывают как «сплошное золото, усыпанное бриллиантами размером с полдоллара». Хотя сам актер говорил, что не любит шик.

Тем не менее он выбрал здоровенное украшение и при этом не ограничился одним. Актер заказал еще два, потому что золотое слишком тяжелое, его неудобно носить.

«Одно будет из бычьего рога, а второе — из кости тираннозавра Рекса. Круто, да?», - рассказал он в недавнем интервью. Неизвестно, где Скала нашел подлинную кость Тирекса, но, говорят, есть специализированные сайты, на которых можно найти настоящие кости. На одном из таких сайтов этот материал стоит 725 долларов.