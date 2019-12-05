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    Шоу-биз

    Треки Макса Барских стали самыми прослушиваемыми по версии Apple Music в 2019 году

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    <p>Макс Барских стал триумфатором влиятельного чарта в двух странах одновременно</p> <div></div> - Треки Макса Барских стали самыми прослушиваемыми по версии Apple Music в 2019 году

    Макс Барских стал триумфатором влиятельного чарта в двух странах одновременно

    Среди западных артистов наравне с украинским певцом в «большой игре» оказались звезда тин-попа Билли Айлиш

    Apple Music подвел итоги самых прослушиваемых треков во всех странах, в которых официально присутствует цифровая площадка, и определил топ-100 самых популярных релизов 2019 года.

    Макс Барских стал триумфатором влиятельного чарта в двух странах одновременно: в Украине наибольшего количества прослушиваний достигли синглы «Берега», «Неземная» и «Полураздета», в России – лидирующие позиции заняли треки-рекордсмены «Берега» и «Неземная», которые менее чем за год принесли альбому «7» пять платиновых дисков.

    Среди западных артистов наравне с Барских в «большой игре» оказались звезда тин-попа Билли Айлиш, оскароносный трек Леди Гаги Shallow, Ариана Гранде, Эд Ширан, Imagine Dragons и другие.

    знаменитости шоу-бизнес
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