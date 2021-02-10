Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)

Артистка разоткровенничалась о своем пути к успеху

51-летняя певица Дженнифер Лопес рассказала, чего ей стоило покорить вершины и достичь амбициозных целей.

«С детства я была очень успешной. Все, что вам нужно было сделать, — это сказать мне, что делать. Я очень хорошо взяла направление, а потом сломала его. Это была моя личность. Когда я вышла на сцену, была мода на худых людей, все должны были быть тощими. Я понимала, что это неправильно и должно быть искоренено», — указала знаменитость.

Лопес обрадовало то, что она помогла людям сменить привычные взгляды на женскую красоту. Знойная латиноамериканка подтолкнула общество к принятию разных типов телосложения, цвета кожи и иных особенностей.

«Идея заключалась в том, чтобы показать лучшее не только как артистка, но и как женщина. Лучшее из латиноамериканцев. Я понимала, что представляю людей моей возрастной группы в очень позитивном и сильном свете. Я действительно чувствую, что сейчас все по-другому... Но наше поколение все еще имеет дело со шрамами», — подчеркнула звезда фильма «Стриптизерши».

«Иногда я сижу на диване и ем картофельные чипсы! Важно не слишком к этому привыкать, потому что это так легко и весело», — цитирует суперзвезду Аllure.

Невеста бейсболиста Алекса Родригеса украсила обложку глянца. Она предстала с новой прической – короткой стрижкой под мальчика. Стилисты сделали модели чувственный дымчатый макияж глаз в коричнево-пудровых тонах. Уши Дженнифер украсили шикарные серьги-люстры с бриллиантами.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.