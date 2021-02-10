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    Шоу-биз

    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)

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    <p>51-летняя певица Дженнифер Лопес в ультрасексуальном образе снялась для глянца</p> <div></div> - Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)

    51-летняя певица Дженнифер Лопес в ультрасексуальном образе снялась для глянца

    instagram.com/jlo/

    Артистка разоткровенничалась о своем пути к успеху

    51-летняя певица Дженнифер Лопес рассказала, чего ей стоило покорить вершины и достичь амбициозных целей.

    «С детства я была очень успешной. Все, что вам нужно было сделать, — это сказать мне, что делать. Я очень хорошо взяла направление, а потом сломала его. Это была моя личность. Когда я вышла на сцену, была мода на худых людей, все должны были быть тощими. Я понимала, что это неправильно и должно быть искоренено», — указала знаменитость.

    Лопес обрадовало то, что она помогла людям сменить привычные взгляды на женскую красоту. Знойная латиноамериканка подтолкнула общество к принятию разных типов телосложения, цвета кожи и иных особенностей.

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    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)
    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)
    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)
    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)
    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)
    Полнотелая Джей Ло призналась, что это она разрушила моду на тощих в шоу-бизнесе (фото)
    instagram.com/jlo/

    «Идея заключалась в том, чтобы показать лучшее не только как артистка, но и как женщина. Лучшее из латиноамериканцев. Я понимала, что представляю людей моей возрастной группы в очень позитивном и сильном свете. Я действительно чувствую, что сейчас все по-другому... Но наше поколение все еще имеет дело со шрамами», — подчеркнула звезда фильма «Стриптизерши».

    «Иногда я сижу на диване и ем картофельные чипсы! Важно не слишком к этому привыкать, потому что это так легко и весело», — цитирует суперзвезду Аllure.

    Невеста бейсболиста Алекса Родригеса украсила обложку глянца. Она предстала с новой прической – короткой стрижкой под мальчика. Стилисты сделали модели чувственный дымчатый макияж глаз в коричнево-пудровых тонах. Уши Дженнифер украсили шикарные серьги-люстры с бриллиантами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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