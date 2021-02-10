Звезда «Бриджертонов» рассказал о съемках постельных сцен (фото)

Сериал «Бриджертоны» появился в медиатеке Netflix 25 декабря 2020 года

Экранный герцог Гастингс рассказал, что сниматься в постельных сценах «Бриджертонов» было не просто — все из-за антикварной мебели на съемках.

По словам актера, на площадке даже присутствовал специальный человек, который отвечал за сохранность ценного реквизита. «Надо поаккуратнее с кроватью, она очень-очень старая», — вот что слышишь в своей голове во время съемки этих сцен», — смеясь, признался Пейдж на шоу Грэма Нортона.

Ведущий также спросил, как семья звезды отреагировала на пикантные сцены в сериале: «У нас есть семейный чат в WhatsApp. И парочка родственников пропустила мое предупреждение. Они потом сказали, что каждый раз, когда начиналась интимная сцена со мной, уходили наливать чай. «Но мы вернулись, — а там все еще ты!» — рассказал актер.

Напомним, сериал «Бриджертоны» появился в медиатеке Netflix 25 декабря 2020 года. За первые 28 дней его посмотрели 63 миллиона пользователей, заявил сервис. Проект основан на серии книг писательницы Джулии Куинн и повествует о Дафне из влиятельной английской семьи Бриджертон. В надежде пойти по стопам родителей и найти свою любовью, Дафна попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уислдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в него попадает.