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    Половина платьев не застегнулась. Маша Ефросинина вспомнила самую неудачную съемку для модного журнала

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    Телеведущая Маша Ефросинина - Половина платьев не застегнулась. Маша Ефросинина вспомнила самую неудачную съемку для модного журнала
    Телеведущая Маша Ефросинина
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Звезда призналась, что расплакалась тогда, когда увидела обложку глянца

    Знаменитая украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина в программе «Светская жизнь» рассказала о самой первой съемке для глянца Elle, которая состоялась в далеком 2006 году.

    Тогда на съемку Маша Ефросинина отправилась в Нью-Йорк. Она долго искала студию фотографа Жиля Бенсимона, который «даже не вставал, когда» снимал звезду.

    «И я ему не очень то интересна была, потому что после меня, через полтора часа ждали Шэрон Стоун, и они все на меня смотрели как на какую-то тень. А я ведь в Нью-Йорке, впервые в жизни меня снимает Жиль Бенсимон, а им всем чихать на меня, потому что все моют пол перед приездом Шэрон», – рассказала ведущая.

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    Половина платьев не застегнулась. Маша Ефросинина вспомнила самую неудачную съемку для модного журнала
    Половина платьев не застегнулась. Маша Ефросинина вспомнила самую неудачную съемку для модного журнала
    instagram.com/mashaefrosinina/

    «Эта, скажем так, незаинтересованность господина Бенсимона в том, что какая-то украинская девушка, которую он снимал в течение трех часов и даже не выучил ее имя, он всегда говорил "Марша, Муша, Моша, Мойша", вот он не мог придумать», – добавила Ефросинина.

    Знаменитость призналась, что расплакалась тогда, когда увидела обложку глянца: "ну не я, какая-то тупая прическа, какой-то стоячок на лбу". Она поделилась, что фотограф, очевидно, увидел ее совсем по-другому. К тому же ему не понравился макияж, он вытер тени на глазах и сказал все переделать.

    «Еще половина платьев на мне не застегнулась, потому что это же были образцы с подиума, они же XXXXS. Я помню, что я поплакала в туалете и там даже видно, что у меня красный нос», – заметила Маша Ефросинина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Маша Ефросинина телеведущая
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    Половина платьев не застегнулась. Маша Ефросинина вспомнила самую неудачную съемку для модного журнала