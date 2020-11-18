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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Вера Брежнева прокатилась на косатке в новом клипе (видео)

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    Певица Вера Брежнева - Полуобнаженная Вера Брежнева прокатилась на косатке в новом клипе (видео)
    Певица Вера Брежнева

    Звезда продолжает радовать своих поклонников яркими проектами и смелыми коллаборациями

    Проживающая в России певица Вера Брежнева выпустила клип на песню Sestra.

    Для создания видео певица привлекла режиссера Таню Муиньо, творческий тандем с которой начался со съемок дуэтного клипа с Monatik’oм «Вечериночка».

    Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

     «Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях», – призналась певица. Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании.

     

    Теги: знаменитости Вера Брежнева самые сексуальные певица шоу-бизнес
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