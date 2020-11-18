Полуобнаженная Вера Брежнева прокатилась на косатке в новом клипе (видео)

Звезда продолжает радовать своих поклонников яркими проектами и смелыми коллаборациями

Проживающая в России певица Вера Брежнева выпустила клип на песню Sestra.

Для создания видео певица привлекла режиссера Таню Муиньо, творческий тандем с которой начался со съемок дуэтного клипа с Monatik’oм «Вечериночка».

Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

«Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях», – призналась певица. Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании.