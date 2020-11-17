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    Шоу-биз

    52-летняя обнаженная ведущая прикрылась медицинскими масками и засветила идеальное тело

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    52-летняя обнаженная ведущая прикрылась медицинскими масками и засветила идеальное тело

    Британская телеведущая доказала, что возраст откровенным фото не помеха

    52-летняя Лиззи Канди поделилась в Инстаграме пикантным кадром, ради которого рискнула снять с себя все. Блондинка позировала обнаженной у гладильной доски, и домохозяйка из нее вышла больше чем горячей. Стройные ноги, плоский живот и подтянутая фигура — Лиззи есть что показать.

    Свой образ ведущая дополнила не только классическими красными шпильками, но и актуальными деталями. Рядом с Лиззи на фото оказались десятки защитных масок. «Делаю флажки из масок, чтобы устроить вечеринку, когда все это закончится! Оставайтесь позитивными!» — указала она в подписи, решив приободрить подписчиков.

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    52-летняя обнаженная ведущая прикрылась медицинскими масками и засветила идеальное тело
    52-летняя обнаженная ведущая прикрылась медицинскими масками и засветила идеальное тело
    52-летняя обнаженная ведущая прикрылась медицинскими масками и засветила идеальное тело
    52-летняя обнаженная ведущая прикрылась медицинскими масками и засветила идеальное тело

    И Лиззи действительно удалось порадовать своих подписчиков. Они не смогли не восхититься ее фигурой, которой позавидуют многие девушки. Юзеры отметили, что ведущая каждый раз превосходит саму себя.

    Лиззи Канди — ведущая, обозревательница и бывшая фотомодель родом из Англии. Была замужем за футболистом Джейсоном Канди, родив ему двух сыновей.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая возраст
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