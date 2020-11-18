Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик

Знаменитость засветила грудь без бра перед камерой

24-летняя модель Белла Хадид устроила сексуальную фотосессию. Популярная девушка расстегнула пуговицы своей блузки. Под одеждой Беллы не оказалось нижнего белья. Однако это не смутило топ-модель.

Бывшая возлюбленная музыканта The Weeknd похвасталась красивыми формами перед камерой. Звезда оголила не только грудь, но и плоский животик. Хадид дала фанатам возможность полюбоваться своим прессом. «За час до конференции в Zoom», — подписала кадры Белла.

Горячие фотографии топ-модели взволновали поклонников. «Ну и кто же так одевается для Zoom?», «Скорее, раздевается!», «Хотела бы я тоже так выглядеть по утрам!», «Какая же ты красивая!», «Просто идеальная!», «Ну очень соблазнительная», «Как же повезло твоим собеседникам!», «Ты ходячий секс», «Мне нравится, как ты поэкспериментировала с деловым образом», «Подарите ей лифчик!», «Белла вдохновляет», «А можно мне код доступа к этой конференции?» — прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.