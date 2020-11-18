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    Шоу-биз

    Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик

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    <p>24-летняя модель Белла Хадид показала дерзкие снимки из новой фотосессии</p> <div></div> - Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик

    24-летняя модель Белла Хадид показала дерзкие снимки из новой фотосессии

    instagram.com/bellahadid/

    Знаменитость засветила грудь без бра перед камерой

    24-летняя модель Белла Хадид устроила сексуальную фотосессию. Популярная девушка расстегнула пуговицы своей блузки. Под одеждой Беллы не оказалось нижнего белья. Однако это не смутило топ-модель.

    Бывшая возлюбленная музыканта The Weeknd похвасталась красивыми формами перед камерой. Звезда оголила не только грудь, но и плоский животик. Хадид дала фанатам возможность полюбоваться своим прессом. «За час до конференции в Zoom», — подписала кадры Белла.

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    Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик
    Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик
    Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик
    Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик
    Супермодель Белла Хадид с полуголой грудью смутила фанатов. Ей посоветовали купить лифчик
    instagram.com/bellahadid/

    Горячие фотографии топ-модели взволновали поклонников. «Ну и кто же так одевается для Zoom?», «Скорее, раздевается!», «Хотела бы я тоже так выглядеть по утрам!», «Какая же ты красивая!», «Просто идеальная!», «Ну очень соблазнительная», «Как же повезло твоим собеседникам!», «Ты ходячий секс», «Мне нравится, как ты поэкспериментировала с деловым образом», «Подарите ей лифчик!», «Белла вдохновляет», «А можно мне код доступа к этой конференции?» — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости модель Белла Хадид шоу-бизнес
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