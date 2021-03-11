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    Полякова призналась в вылизывании московских звезд до Майдана

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    Знаменитая певица Оля Полякова - Полякова призналась в вылизывании московских звезд до Майдана
    Знаменитая певица Оля Полякова

    Артистка отметила, что после Майдана в 2014 году украинские исполнители смогли поднять головы

    Знаменитая певица Оля Полякова откровенно рассказала, какие изменения коснулись украинского шоу-бизнеса после Революции Достоинства.

    Об этом звезда рассказала в интервью проекту Connecting Women на YouTube.

    По словам певицы, раньше украинские исполнители становились популярными только, если выступали в России. Звезд из РФ приглашали вести шоу за бешеные деньги и «крутили» по телевизору, тогда как украинские исполнители выступали даром.

    «Мы вылизывали московских звезд. Зачем брать каких-то «недоразвитых» здесь звезд, если можно было сразу взять московских. Все наши звезды, все артисты смотрели с открытым ртом в сторону соседей. И можно было признание в этой стране получить только после того, как тебя признали в Москве», - заявила Полякова.

    Также «суперблондинка» отметила, что огромные деньги «крутились» только в Москве, а наши артисты продолжали ездить на метро.

    «Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги. И если здесь у тебя нет финансового оборота, то ты не можешь дальше вкладывать в свои шоу, костюмы. Отсюда наши звезды, которые ездили на метро и ходили в стоптанной обуви. Это все коммерция», – высказалась певица.

    Полякова сказала, что после Майдана в 2014 году украинские исполнители смогли поднять головы. Сейчас они вкладывают деньги в собственный саунд, музыку, аранжировки, хорошие песни, костюмы и феерические шоу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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