Сын Ирины Билык сделал предложение девушке «горлышком» от бутылки из-под пива

Глеб признается, что до отношений с Алисой многие считали его геем

В то время как поп-звезда Ирина Билык сетует на отсутствие секса, ее сын, 12-летний Глеб собирается жениться. Он уже давно живет отдельно от мамы со своей девушкой Алисой, с которой они знакомы со школьной скамьи. Глеб с Алисой долгое время дружили, потом начали жить вместе, но пришло время, и пара решила пожениться.

«Я не тот, кто любит менять партнеров каждый день, поэтому сразу имел серьезные намерения. Мы встречаемся уже пять лет, почти все это время живем вместе и нам вдвоем очень хорошо», — сказал Глеб Оверчук.

Глеб признается, что до отношений с Алисой многие считали его геем. У парня действительно до этого не было отношений с девушками, но Алиса покорила сердце молодого музыканта. Около пяти лет они живут вместе. Во время последнего путешествия в Японию сын Ирины Билык сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Это выглядело не совсем традиционным образом, но главное, что пара счастлива.

«Сделал ей предложение сломанным «горлышком» от бутылки из-под пива. Помолвка состоялась в Японии, и я очень долго готовился к этому событию… А вообще, очень счастлив, что это произошло», — вспоминает Глеб.

Ранее «Скотч» показывал фото влюбленных, которые голышом путешествуют по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах.

Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своем инстаграме обнаженные фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.