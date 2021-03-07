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    Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема»

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    Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема»

    Мужчина Аслан Ахмадов певицы проживает в Москве

    Известная украинская певица Ирина Билык призналась, использует средства связи для виртуального секса с мужем Асланом Ахмадовым.

    Так, в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей», звезда, с любимым уже год существует на расстоянии более вместе, призналась что с сексом у них проблемы.

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», "Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

    Также Билык ответила на вопрос, делала она пластические операции.

    «Я так скажу. Иметь деньги и что-то не сделать — это просто позор», - заявила звезда.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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