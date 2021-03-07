Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема»

Мужчина Аслан Ахмадов певицы проживает в Москве

Известная украинская певица Ирина Билык призналась, использует средства связи для виртуального секса с мужем Асланом Ахмадовым.

Так, в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей», звезда, с любимым уже год существует на расстоянии более вместе, призналась что с сексом у них проблемы.

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», "Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

Также Билык ответила на вопрос, делала она пластические операции.

«Я так скажу. Иметь деньги и что-то не сделать — это просто позор», - заявила звезда.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.