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    Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты (фото)

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    Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты (фото)

    Девушка стала самой соблазнительной пышкой

    Когда Никола Флосс из Англии была подростком, она с грустью смотрела на обложки глянца, считая, что ее тело далеко от идеала. Девушка начала набирать вес, у нее появилось расстройство приема пищи, а нелюбовь к себе сопровождалась тревогой и депрессией.

    Сейчас Николе 31, и она работает детективом в полиции. Однако, когда девушка снимает форму, она берется за другое дело — помогает людям принять себя. Недавно она поучаствовала в конкурсе красоты для пышек, где блистала в роскошном синем платье со шлейфом и удостоилась первого места, пишет Daily Star.

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    Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты (фото)
    Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты (фото)
    Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты (фото)

    По словам Николы, она «раздвигает границы, ломает стереотипы и бросает вызов ограничениям в мире красоты». При этом коллеги полностью поддерживают девушку, которая ездит на работу на машине с надписью: "Каждый человек имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своем собственном теле».

    Девушка подрабатывает моделью, демонстрируя купальники и продвигая позитивный взгляд на человеческое тело. "Когда я была моложе, такого еще не было. Теперь я могу что-то изменить", — отметила Никола.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные курьез
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