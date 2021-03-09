Девушка-детектив сняла с себя форму и выиграла конкурс красоты (фото)

Девушка стала самой соблазнительной пышкой

Когда Никола Флосс из Англии была подростком, она с грустью смотрела на обложки глянца, считая, что ее тело далеко от идеала. Девушка начала набирать вес, у нее появилось расстройство приема пищи, а нелюбовь к себе сопровождалась тревогой и депрессией.

Сейчас Николе 31, и она работает детективом в полиции. Однако, когда девушка снимает форму, она берется за другое дело — помогает людям принять себя. Недавно она поучаствовала в конкурсе красоты для пышек, где блистала в роскошном синем платье со шлейфом и удостоилась первого места, пишет Daily Star.

По словам Николы, она «раздвигает границы, ломает стереотипы и бросает вызов ограничениям в мире красоты». При этом коллеги полностью поддерживают девушку, которая ездит на работу на машине с надписью: "Каждый человек имеет право чувствовать себя уверенно и комфортно в своем собственном теле».

Девушка подрабатывает моделью, демонстрируя купальники и продвигая позитивный взгляд на человеческое тело. "Когда я была моложе, такого еще не было. Теперь я могу что-то изменить", — отметила Никола.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.