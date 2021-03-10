  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью

    Томас должен был вести Меган к алтарю, однако пропустил торжество из-за проблем со здоровьем

    Отец герцогини Сассекской Томас Маркл выдвинул дочери ультиматум после выхода ее скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

    Томас заявил, что продолжит общаться с прессой и давать комментарии до тех пор, пока Меган не выйдет с ним на связь. Выступив в телевизионной программе Good Morning Britain, отец герцогини Сассекской признался, что в 2018 году врал дочери, что не сотрудничал со СМИ. По его словам, последний раз он разговаривал с Меган до ее свадьбы с принцем Гарри, состоявшейся в мае того же года.

    Томас должен был вести Меган к алтарю, однако пропустил торжество из-за проблем со здоровьем. Позже родственники поссорились, выясняя, контактировал ли он с прессой. Оказалось, отец герцогини действительно предоставлял таблоидам закрытую информацию и фотографии до свадьбы.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью
    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью
    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью
    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью
    Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью

    Он также извинился за то, что по его вине в сеть просочилась их личная переписка с Меган. Позже герцогиня Сассекская подала в суд на британское издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию отрывков письма, вырванных из контекста. В феврале Меган выиграла дело.

    «Мне стыдно за свои поступки. Но у медали есть и обратная сторона. Никто не пытался защитить членов нашей семьи. Журналисты атаковывали нас каждый день. Хуже всего то, что я больше не получил ни весточки от Гарри и Меган. И поскольку они не общаются со мной, я общаюсь с прессой. Если они не свяжутся со мной в ближайшие 30 дней, я снова обращусь к прессе. Я бы хотел поговорить с ними. Когда они решат пообщаться со мной, я перестану сотрудничать со СМИ», - отметил Томас Маркл.

    Теги: знаменитости Меган Маркл самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies