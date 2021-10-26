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    Полякова расцеловала руки Билык. Курьезное видео

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    Звезды украинского шоу-бизнеса Ирина Билык и Оля Полякова - Полякова расцеловала руки Билык. Курьезное видео
    Звезды украинского шоу-бизнеса Ирина Билык и Оля Полякова

    Ссора певиц попала на видео

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

    «Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

    Ирина Билык не устояла перед Поляковой и все-таки простила ее.

    «А, если любя, тогда извиняю. Ты тоже, су*ка, я забыла тебе сказать», – резюмировала легендарная певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько Оля Полякова платит за прием у швейцарского психотерапевта.

    «Мне люди говорят: «Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься». Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

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    Теги: Танцы со звездами Оля Полякова новости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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    Полякова расцеловала руки Билык. Курьезное видео