Начал сильно болеть живот. Беременную невесту Романа Сасанчина госпитализировали
Девушку положили на сохранение
Беременная невеста самого молодого победителя «Голоса страны» Романа Сасанчина – Иванна – оказалась в больнице.
Как рассказала девушка в Instagram-stories, пять дней назад у нее начал сильно болеть живот. Она обратилась к врачам, а те ее положили на сохранение.
«Пять дней назад у меня начал болеть сильно живот. Потом попустило. Потом снова начал болеть. Поэтому я сейчас в больнице на сохранении», – говорит невеста Сасанчина.
Иванна уверяет, что ничего серьезного не произошло. Сейчас ей уже гораздо лучше. Как говорит девушка, она уже «готова вообще бегать».
К слову, невеста Сасанчина находится на 31 неделе беременности.
Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.
Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.
«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.
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