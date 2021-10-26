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    Начал сильно болеть живот. Беременную невесту Романа Сасанчина госпитализировали

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    Роман Сасанчин вместе с невестой Иванной - Начал сильно болеть живот. Беременную невесту Романа Сасанчина госпитализировали
    Роман Сасанчин вместе с невестой Иванной
    instagram.com/annavi_i/

    Девушку положили на сохранение

    Беременная невеста самого молодого победителя «Голоса страны» Романа Сасанчина – Иванна – оказалась в больнице.

    Как рассказала девушка в Instagram-stories, пять дней назад у нее начал сильно болеть живот. Она обратилась к врачам, а те ее положили на сохранение.

    «Пять дней назад у меня начал болеть сильно живот. Потом попустило. Потом снова начал болеть. Поэтому я сейчас в больнице на сохранении», – говорит невеста Сасанчина.

    instagram.com/annavi_i/
    instagram.com/annavi_i/

    Иванна уверяет, что ничего серьезного не произошло. Сейчас ей уже гораздо лучше. Как говорит девушка, она уже «готова вообще бегать».

    К слову, невеста Сасанчина находится на 31 неделе беременности.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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    Начал сильно болеть живот. Беременную невесту Романа Сасанчина госпитализировали