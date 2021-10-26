Начал сильно болеть живот. Беременную невесту Романа Сасанчина госпитализировали

Девушку положили на сохранение

Беременная невеста самого молодого победителя «Голоса страны» Романа Сасанчина – Иванна – оказалась в больнице.

Как рассказала девушка в Instagram-stories, пять дней назад у нее начал сильно болеть живот. Она обратилась к врачам, а те ее положили на сохранение.

«Пять дней назад у меня начал болеть сильно живот. Потом попустило. Потом снова начал болеть. Поэтому я сейчас в больнице на сохранении», – говорит невеста Сасанчина.

instagram.com/annavi_i/

Иванна уверяет, что ничего серьезного не произошло. Сейчас ей уже гораздо лучше. Как говорит девушка, она уже «готова вообще бегать».

К слову, невеста Сасанчина находится на 31 неделе беременности.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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