Выживший после страшных побоев танцор Дорофеевой рассказал, когда снова начнет танцевать

Евгений уверяет, что быстро идет на поправку

Избитый сотрудником УГО в Киеве Евгений Гончаренко, танцор поп-певицы Нади Дорофеевой, решил ответить на вопросы поклонников.

В Instagram-stories у него поинтересовались, когда он снова начнет танцевать. Евгений уверяет, что это произойдет в скором времени. Он говорит, что быстро идет на поправку.

«Через неделю мне можно будет заниматься физическими нагрузками. Врач рекомендует не делать тяжелых физических нагрузок до конца зимы", – поделился танцовщик.

К слову, парень уверен, что это произойдет гораздо раньше. Тем более Евгений уверяет, что интуиция его не подводит.

Кроме этого, парень говорит, что ему вскоре разрешат летать.

«А летать мне разрешат уже в январе. Все происходит именно так, как нужно», – ответил танцовщик.

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