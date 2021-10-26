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    Выживший после страшных побоев танцор Дорофеевой рассказал, когда снова начнет танцевать

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    Танцор Женя Гончаренко - Выживший после страшных побоев танцор Дорофеевой рассказал, когда снова начнет танцевать
    Танцор Женя Гончаренко
    https://www.instagram.com/zhenja_goncharenko/

    Евгений уверяет, что быстро идет на поправку

    Избитый сотрудником УГО в Киеве Евгений Гончаренко, танцор поп-певицы Нади Дорофеевой, решил ответить на вопросы поклонников.

    В Instagram-stories у него поинтересовались, когда он снова начнет танцевать. Евгений уверяет, что это произойдет в скором времени. Он говорит, что быстро идет на поправку.

    «Через неделю мне можно будет заниматься физическими нагрузками. Врач рекомендует не делать тяжелых физических нагрузок до конца зимы", – поделился танцовщик.

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    Выживший после страшных побоев танцор Дорофеевой рассказал, когда снова начнет танцевать
    Выживший после страшных побоев танцор Дорофеевой рассказал, когда снова начнет танцевать
    https://www.instagram.com/zhenja_goncharenko/

    К слову, парень уверен, что это произойдет гораздо раньше. Тем более Евгений уверяет, что интуиция его не подводит.

    Кроме этого, парень говорит, что ему вскоре разрешат летать.

    «А летать мне разрешат уже в январе. Все происходит именно так, как нужно», – ответил танцовщик.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Выживший после страшных побоев танцор Дорофеевой рассказал, когда снова начнет танцевать