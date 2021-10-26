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    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)

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    Певец Арсен Мирзоян - Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Певец Арсен Мирзоян

    Аранжировку создал известный украинский композитор Евгений Петриченко

    Знаменитый украинский певец Арсен Мирзоян принял участие в проекте «Коля-Трибьют». Артист исполнил колядку «Дивная новина».

    Аудиозапись и нотную транскрипцию аутентичной версии «Дивная новина» сделала музыковед Тюрикова О.В. в 1998 году в селе Роздоловка Бахмутского района Донецкой области. Известно, что колядку напевала Кохан Ю.П. 1906 года рождения.

    Джазовую аранжировку создал известный украинский композитор Евгений Петриченко. Партию оркестра исполнил Ансамбль классической музыки имени Бориса Лятошинского.

    Ранее «Скотч» сообщал, что благодаря проекту «Коляда-трибьют» все желающие могут бесплатно скачать ноты, а также «минусовку», чтобы изучить старинные и малоизвестные колядки и щедривки с востока Украины.

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    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)
    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)

    Художественным руководителем и аранжировщиком проекта выступил Евгений Петриченко, музыкальный руководитель - Богдан Плиш, координатор и грантовый менеджер Ольга Кононенко.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Арсен Мирзоян спел колядку с Донбасса в джазовом стиле (видео)