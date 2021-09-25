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    Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь

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    Певица Полякова вместе с дочерьми - Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь
    Певица Полякова вместе с дочерьми
    instagram.com/polyakovamusic/

    Маша послала знаменитую мать куда подальше

    Украинская поп-дива Оля Полякова в YouTube-проекте «Взрослые девочки» откровенно рассказала, что 16-летняя Маша послала ее куда подальше и обозвала.

    Так, звезда вспомнила, как однажды поссорилась со своей старшей дочерью. Они тогда отдыхали в Ницце. Во время ссоры Маша послала свою маму.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

    Кроме этого, оказывается, Маша курит электронную сигарету. Как говорит Полякова, она впервые нашла в своей дочери устройство и забрала его. Однако, Маша пошла купила опять.

    «Я не курила 15 лет. А потом нашла у своего ребенка это и начала курить. Я не знаю, как сделать так, чтобы эта коза не курила», — призналась Полякова.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь