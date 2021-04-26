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    Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)

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    Певица Оля Полякова с дочерью Машей - Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)
    Певица Оля Полякова с дочерью Машей
    instagram.com/polyakovamusic/

    Девушки порадовали поклонников пляжным фотосетом

    Певица Оля Полякова девичей компанией в составе дочерей Маши и Алисы и мамы Светланы отправилась на отдых в Турцию. Певица релаксирует на пляже, лакомится местной кухней и весело проводит время в компании самых близких. К слову, мама певицы вызвала фурор в сети – она покорила своим моложім цветущим видом фолловеров звездной дочери. Теперь настал черед традиционной битвы купальников Оли и ее старшей дочери Маши, ведь, как неоднократно отмечали фаны артистки, девушка растет копией знаменитости.

    В личном профиле Instagram «Королева ночи» украинского шоу-бизнеса запостила целый фотосет с дочкой.

    Оля и Маша позировали в одинаковых эффектных черных бархатных купальниках с прозрачной вставкой в области декольте. Монокини подчеркнул стройные форм мамы и дочки. Традиционный фотосет на фоне моря доказал – стройные и длинногие красотки похожи как две капли воды.

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    Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)
    Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)
    Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)
    Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)
    Полякова с 16-летней дочкой снялись в одинаковых купальниках и вызвали восторг (фото)

    Оля предпочла обойтись без макияжа и надела солнечные очки трендовой формы. Она обнимает и целует старшую дочь, демонстрируя материнскую любовь и нежность.

    Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

    «Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

    Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.

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    Теги: знаменитости дети звезд Оля Полякова новости певица шоу-бизнес
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