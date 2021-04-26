Звезда «Эйфории» в бриллиантах за $6 миллионов украсила красную дорожку «Оскара»

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я премия «Оскар»

24-летняя певица, актриса и модель Зендая Мари Штермер Коулман совершила эффектный выход в свет. На ковровой дорожке восходящая голливудская звезда выбрала эксклюзивное желтое платье от Valentino, сшитое на заказ. Его верх состоял из бюстье без бретелек с вырезом в форме сердца. Платье плавно перетекало в юбку с пикантным вырезом на плоском животе артистки.

Облегающий силуэт наряда с драпировкой подчеркнул хрупкую фигуру Зендаи и завершился небольшим шлейфом. Звезде фильма «Человек-паук: возвращение домой» сделали едва заметный макияж. Ее длинные каштановые локоны оставили свободно струиться по плечам.

Образ актрисы придумал стилист имиджмейкер Лоу Роуч. Он назвал гламурный ансамбль «Неоновая мечта». Компанию наряду составили босоножки на платформе от Jimmy Choo. Девушка была буквально усыпана бриллиантами. Стоимость украшений составила 6 миллионов долларов. Это кольцо с желтым бриллиантом 30 карат, ожерелье с брошью и кисточкой, серьги с бриллиантами грушевой огранки и кольцо с бриллиантом изумрудной огранки.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.