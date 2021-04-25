Джордж Клуни с женой посмотрели сериал с его участием и едва не развелись

Актер оконфузился перед супругой

59-летний акетр Джордж Клуни сожалеет о совместном просмотре сериала с 43-летней женой Амаль. Он признался в этом спустя шесть лет брака.

Звездный актер фильма «Одиннадцать друзей Оушена» был популярен в 1990–2000 годах благодаря телесериалу «Скорая помощь». Джордж сыграл в нем роль красавчика доктора Дага Росса. Зрительницы фанатели от героя Клуни. Сам же актер признался, что ему пришлось краснеть за доктора Росса.

По словам звезды, Амаль предложила посмотреть сериал «Скорая помощь» вместе. Всё шло гладко до третьего сезона. Затем, как считает Джордж, его персонаж совершил много чего постыдного. Клуни признался, что жене не понравилось увиденное на экране. Амаль часто спрашивала, когда доктор Росс перестанет вести распутный образ жизни и остепенится.

«Это было катастрофой для моего брака! Я уже и забыл, какие ужасные вещи я делал в роли доктора Росса! Моя жена постоянно спрашивала: "Это всё? С этой медсестрой ты останешься?"» — признался Клуни.

Поклонников рассмешили откровения актера. Некоторые отметили, что в реальной жизни Джордж сам долго не мог отказаться от образа холостяка. Только с Амаль исполнитель роли доктора Росса.

Клуни в образе доктора Росса

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.