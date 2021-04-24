Трансгендер из семьи Дженнер будет баллотироваться в губернаторы Калифорнии

В ближайшее время Кейтлин намерена устроить встречи с калифорнийцами по всему штату

71-летний бывший супруг Крис Дженнер и отец Кайли и Кендалл, трансгендер Кейтлин Дженнер, собирается стать губернатором штата Калифорния. Об этом Кейтлин сообщила в официальном заявлении, призвав подписчиков жертвовать деньги на ее предвыборную кампанию во благо любимого штата. Дженнер — республиканка, раньше она поддерживала Дональда Трампа.

«Калифорния — мой дом уже 50 лет. Я приехала сюда, потому что знала, что любой тут может превратить мечты в реальность. Но за последние 10 лет одна партия уменьшила сияние Золотого штата, ставя политику выше прогресса и свои интересы выше людей. Сакраменто нужен честный лидер с ясным видением», - заявила Кейтлин Дженнер.

Таким лидером, способным представлять интересы страны и бороться за равенство, бывшая легкоатлетка и золотая медалистка Олимпиады видит себя. В ближайшее время Кейтлин намерена устроить встречи с калифорнийцами по всему штату, чтобы услышать мнение каждого и узнать, чего хотят обычные граждане.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.