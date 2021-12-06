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    Полякова шокировала Данилко: «Можешь лизнуть»

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    Ольга Полякова&nbsp;&ndash; дама без комплексов - Полякова шокировала Данилко: «Можешь лизнуть»
    Ольга Полякова – дама без комплексов
    фото предоставлено телеканалом «Украина»

    Артистка выступила с пикантным предложением: «18 мне уже!»

    Звездные детективы шоу «Маска» (телеканал «Украина») поражают выходками. Так, в седьмом выпуске проекта Оля Полякова обратилась к Андрею Данилко с неожиданным предложением.

    Этот выпуск программы перенес зрителей в школу магии Хогвартс из всем известных книг о Гарри Поттере. В начале шоу ведущий Владимир Остапчук решил презентовать звездных детективов в их образах, отметив, что Андрей Данилко – белый маг в черном и самый опасный колдун на шоу. А вот Оля Полякова решила представить себя сама: «Я сегодня в образе огромной зефирки, поэтому буду сладким маршмелоу в горячем какао нашего шоу. На меня можно смотреть, ко мне можно прикасаться и даже лизнуть», – заявила в эфире Полякова, наклонившись к коллеге Андрею Данилко.

    Смутить Данилко непросто, но Поляковой удалось
    Смутить Данилко непросто, но Поляковой удалось

    Тот не растерялся и стал подыгрывать Оле, однако та пошла еще дальше, шокировав словами: «Андрей Михайлович, ты можешь лизнуть меня «везде, 18 мне уже», – процитировала суперзвезда слова популярной песни. – Но только лизнуть, съесть себя здесь никому не дам!».

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    Теги: Андрей Данилко
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    Полякова шокировала Данилко: «Можешь лизнуть»