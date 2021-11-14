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    Верка Сердючка рассказала, при каком условии поедет выступать в Россию

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    Сердючка перестала ездить в Россию из-за политической ситуации и напряженности в отношениях с Украиной - Верка Сердючка рассказала, при каком условии поедет выступать в Россию
    Сердючка перестала ездить в Россию из-за политической ситуации и напряженности в отношениях с Украиной
    фото из открытых источников

    Данилко объяснил отказ от выступлений в России негативными отношениями Москвы и Киева

    Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, назвал главным условием приезда в Россию смену правительства. О причинах упразднения концертов в Москве и по всей стране он рассказал в интервью изданию News.ru.

    Как признался певец, ситуация с выступлениями украинских артистов в России всегда обсуждается в негативном контексте.

    «Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда сменится правительство», – объяснил Данилко.

    При этом артист не уточнил, правительство какой страны он имел в виду. Поскольку с начала войны в Украине правительство менялось уже четыре раза, то, очевидно, артист подразумевает власть в стране, которая совершает агрессию против Украины.

    Помимо прочего Данилко уточнил, что вынужден отказываться от предложений выступать в России из-за финансовой нецелесообразности – по словам певца, поездка дорого обходится большому коллективу.

    Еще одной причиной не приезжать в Россию с концертами Данилко назвал проблемы со здоровьем и большую занятость. Артист объяснил, что он является членом жюри второго сезона телешоу «Маска» на канале «Украина», выступает со своим коллективом «Сердючка and BAND» и записывает новые песни.

    Ранее «Скотч» писал, что Андрей Данилко скрывал от общественности случившееся горе в его семье - смерть матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет.

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    Теги: смерть Андрей Данилко артист Украина правительство власть коронавирус
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    Верка Сердючка рассказала, при каком условии поедет выступать в Россию