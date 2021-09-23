Как выглядит дом мамы Андрея Данилко, где она прожила последние годы

Журналисты показали дом мамы Андрея Данилко

Легендарный украинский артист Андрей Данилко скрывал от общественности смерть своей матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Волкова долгие годы жила в селе Клименки Полтавской области.

Дом матери артиста показали журналисты «Новини.LIVE».

В Клименки мама Данилко переехала из Полтавы после того, как сын отправился покорять Киев. Андрей часто приглашал маму переехать ближе к нему, но она отказывлаась. Женщина хотела жить там, где провела всю свою жизнь.

Соседи рассказывают, что Светлана была очень гостеприимной и доброй. Женщина с уважением относилась к другим людям.

После ее смерти за домом начали присматривать ее дочь и внучка. Они рвут сорняки и ухаживают за огородом. Сам Андрей Данилко наведывался туда несколько раз.

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После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.