Андрей Данилко год скрывал смерть матери (видео)

Артист не стал афишировать горе

Андрей Данилко скрывал от общественности случившееся горе в его семье - смерть матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Ивановна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селе Клименки под Полтавой, и не хотела переезжать в столицу, хотя он не единожды предлагал.

Об этом говорится в программе «Викриття.Післямова» на телеканале Live.

Как рассказали соседи, женщина привыкла жить в селе в своем доме, занималась хозяйством и огородом.

В Клименки Светлана Ивановна переехала из Полтавы, как только вышла на пенсию в 45 лет (работала на вредном производстве, была маляром на заводе).

Односельчане вспоминают свою соседку с теплотой, называют доброй, гостеприимной, говорят, что относилась ко всем с уважением.

Люди рассказывают, что после ее смерти он иногда наведывается в уже опустевший дом, а также и старшая сестра Андрея Галина с дочкой Анной из Полтавы - они проверяют и убирают во дворе.

Когда случилась трагедия, Данилко решил не афишировать свой траур из-за утраты, которую сильно переживал - так, об этом до сих пор не было известно ни прессе, ни Гуглу, и поклонникам Верки Сердючки.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.