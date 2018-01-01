Популярная певица рассказала про свои отношения с тираном: Я оставила все, чтобы выжить

Анна Седокова воспитывает троих детей, но личную жизнь певице так и не удалось наладить

Не проходит и недели, чтобы популярная певица не написала откровенный пост о своей личной жизни в соцсети. Звезда привыкла быть предельно откровенной с поклонниками: так, недавно она написала в аннотации к новому альбому «На воле» историю взаимоотношений с токсичным мужчиной. Пост Анна опубликовала в Instagram. «У меня



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Анна Седокова

Анна Седокова воспитывает троих детей, но личную жизнь певице так и не удалось наладить

Не проходит и недели, чтобы популярная певица не написала откровенный пост о своей личной жизни в соцсети.

Звезда привыкла быть предельно откровенной с поклонниками: так, недавно она написала в аннотации к новому альбому «На воле» историю взаимоотношений с токсичным мужчиной.

Пост Анна опубликовала в Instagram. «У меня были отношения, из которых я не могла выбраться, как из сетей. Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть. Я все понимала, но не знала почему не ухожу. Оправдывала каждый его шаг своей несостоятельностью или его сложной жизнь. Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер. Я помню, как поняла, что мне нужно бежать. Спасаться. Сейчас или никогда. Я взяла паспорт, надела первые ботинки и толстовку. Я видела, как охрана набирает его и говорит, что я ухожу. Я знала — у меня есть десять минут, десять минут, в которые он развернёт свою машину в направлении нашего дома и не отпустит меня. Сейчас или я никогда не решусь. Я выбежала оставив все, всю свою жизнь, шмотки, косметику, книги… Я оставила, чтобы выжить», — написала она.





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Напомним, что недавно Седокова призналась, что устала от детей и семейных проблем