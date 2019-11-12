Популярного рэпера Lil Reese нашли с простреленной шеей



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К моменту прибытия полиции один из очевидцев уже доставил рэпера в больницу Фото: instagram.com/reesemoney300/

Подозреваемый пока не найден, ведется расследование

Рэпер Lil Reese (настоящее имя – Таварес Тейлор) госпитализирован в Чикаго в критическом состоянии с огнестрельным ранением. Об этом сообщает ABC News. По показаниям свидетелей, инцидент произошел, когда машина 26-летнего Тавареса остановилась на перекрестке: из другого автомобиля вышел мужчина, достал оружие, выстрелил прямо в Тейлора, попав в шею, и скрылся с места преступления.

К моменту прибытия полиции один из очевидцев уже доставил рэпера в больницу, а позже Таварес был переведен в крупный медицинский центр, где его состояние все еще оценивается как крайне тяжелое. Подозреваемый пока не найден, ведется расследование.