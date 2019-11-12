  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом

    • Розсилка
    <p>33-летняя Леди Гага произвела фурор во время выступления в джаз-клубе</p> <div class="embed-source">Фото: instagram.com/ladygaga/</div> <div></div> <p></p> - Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом

    33-летняя Леди Гага произвела фурор во время выступления в джаз-клубе

    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Исполнительница поднялась на сцену в полураздетом виде и сексуально станцевала для зрителей

    Американская певица Леди Гага решила устроить в Лас-Вегасе сюрприз своим поклонникам. В Городе греха она остановилась в гостинице, расположенной возле знаменитого ночного клуба NoMad, в котором часто выступают прославленные музыканты. Артистка посетила выступление своих коллег – трубача Брайана Ньюмана и гитариста группы The Doors Роберта Кригера.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом
    Фото: instagram.com/ladygaga/

    Внезапно посреди шоу Леди Гага взобралась на сцену в эпатажном образе: боди, украшенное пайетками, под ним – колготки в сеточку. Звезда исполнила несколько песен, а затем устроила откровенные танцы с трубачом на глазах у зрителей. Ньюман не скрывал своего удивления раскрепощенным поведением Леди Гаги, но продолжил выступление. Певица легла на сцену и поползла к столикам присутствующих.

     Читайте также: Леди Гага призналась, что с 19 лет ее регулярно насиловали

     

     

    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ