Полуобнаженная Леди Гага на сцене устроила развратные танцы с трубачом



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33-летняя Леди Гага произвела фурор во время выступления в джаз-клубе Фото: instagram.com/ladygaga/

Исполнительница поднялась на сцену в полураздетом виде и сексуально станцевала для зрителей

Американская певица Леди Гага решила устроить в Лас-Вегасе сюрприз своим поклонникам. В Городе греха она остановилась в гостинице, расположенной возле знаменитого ночного клуба NoMad, в котором часто выступают прославленные музыканты. Артистка посетила выступление своих коллег – трубача Брайана Ньюмана и гитариста группы The Doors Роберта Кригера.

Внезапно посреди шоу Леди Гага взобралась на сцену в эпатажном образе: боди, украшенное пайетками, под ним – колготки в сеточку. Звезда исполнила несколько песен, а затем устроила откровенные танцы с трубачом на глазах у зрителей. Ньюман не скрывал своего удивления раскрепощенным поведением Леди Гаги, но продолжил выступление. Певица легла на сцену и поползла к столикам присутствующих.