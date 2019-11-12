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    Шоу-биз

    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках

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    <p>Майли Сайрус&nbsp;находится дома под присмотром бойфренда</p> <p>Фото: instagram.com/mileycyrus/</p> - Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках

    Майли Сайрус находится дома под присмотром бойфренда

    Фото: instagram.com/mileycyrus/

    Звезда перенесла хирургическое вмешательство

    В последнее время 26-летнюю Майли Сайрус преследуют проблемы. Обычный тонзиллит обернулся госпитализацией и последствиями, из-за которых звезда не могла петь. Несколько дней назад Майли сделали операцию в одном из медицинских центров США.

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    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках
    Фото: instagram.com/mileycyrus/

    В ближайшие несколько недель Сайрус не сможет выходить на сцену: ей необходимо полностью восстановить голос, и лишь после этого можно будет вернуться к репетициям. Поклонники ждут нового альбома Майли уже два года. Ее предыдущая пластинка Yonger Now была очень тепло встречена как слушателями, так и критиками. Общаясь с журналом People, инсайдер подтвердил, что уже в январе 2020-го Сайрус планирует взяться за создание очередной пластинки.

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