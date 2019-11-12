Майли Сайрус перенесла серьезную операцию на голосовых связках



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Майли Сайрус находится дома под присмотром бойфренда Фото: instagram.com/mileycyrus/

Звезда перенесла хирургическое вмешательство

В последнее время 26-летнюю Майли Сайрус преследуют проблемы. Обычный тонзиллит обернулся госпитализацией и последствиями, из-за которых звезда не могла петь. Несколько дней назад Майли сделали операцию в одном из медицинских центров США.

В ближайшие несколько недель Сайрус не сможет выходить на сцену: ей необходимо полностью восстановить голос, и лишь после этого можно будет вернуться к репетициям. Поклонники ждут нового альбома Майли уже два года. Ее предыдущая пластинка Yonger Now была очень тепло встречена как слушателями, так и критиками. Общаясь с журналом People, инсайдер подтвердил, что уже в январе 2020-го Сайрус планирует взяться за создание очередной пластинки.