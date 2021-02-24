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    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом

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    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом

    Подборка самых смешных снимков из семейных альбомов

    Время бежит так быстро! Не успеваешь и глазом моргнуть, а ты уже повзрослел, и все вокруг изменилось. Смотришь на старые фото и даже немного стыдно становится, ведь то, что ты считал тогда крутым, теперь смотрится довольно нелепо, но очень забавно.

    Мы собрали для вас подборку таких неловких и смешных снимков из семейных альбомов.

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    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом
    Курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом

    «Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: самые сексуальные шутки курьез
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