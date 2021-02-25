Разведенная Слава Каминская в одном белье вспомнила о бывшем (фото)
Звезда похвасталась большой грудью
Знаменитая певица, солистка группы «Неангелы» Слава Каминская взбудоражила воображение поклонников пикантным контентом.
Артистка показала в Instagram новое горячее фото, на котором предстала в довольно откровенном образе. Так, звезда позировала в красном белье и белой рубашке. Исполнительница с волнистыми волосами и ярким макияжем засветила пышный бюст.
«Девушки, а вы берете трубку, когда бывшие звонят вам среди ночи?», - поинтересовалась Слава.
В комментариях пользователи поделились своими принципами и не забыли порадовать кумира комплиментами.
«Нет, зачем? Видимо, пьяный звонит», «Бывает», «Горячая штучка», «Невероятная», - комментируют фото пользователи сети.
Напомним, 1 июля брак певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского официально разорвали в Подольском суде Киева.
Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским
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