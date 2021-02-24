Счет идет на миллионы. Хирург рассказал, сколько Распутина тратит на поддержание лица после операций

Благодаря нескольким методам знаменитости удалось достичь «кукольной» внешности

Пластический хирург Владимир Плахотин раскрыл стоимость процедур, которые применяет российская певица Маша Распутина для поддержания красоты. Слова эксперта приводит портал iReactor.

«На все лицевые операции Распутина потратила до полутора миллионов рублей, а на поддержание внешности уходит 50 тысяч рублей в месяц (около 20 тысяч гривен). Она может себе это позволить», — заявил специалист.

Он также отметил, что благодаря нескольким методам знаменитости удалось достичь «кукольной» внешности. Для этого Распутина делала подтяжку подбородка, SMAS-лифтинг, который корректирует овал лица, а также процедуру под названием «булхорн». Кроме того, по мнению Плахотина, исполнительница скорректировала форму губ и мочек ушей. «Мочки очень выдают возраст. Наверняка они подрезаны и побелены», — объяснил он.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.