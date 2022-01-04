Синоптики оновили прогноз погоди на Різдво у Вінницькій області

Прогноз погоди на 6 та 7 січня 2022 року

Цьогоріч на Різдво актуальними будуть не теплі пуховики і бабусині светри, а парасольки. А все тому, що на українців очікує потепління. Дізнайтеся, якою буде погода 6 і 7 січня 2022 року.

За прогнозами синоптиків, очікувати лютих морозів на Різдво не варто. Очікується впевнена плюсова температура.

Найтепліше 6 січня буде на півдні України. Там температура повітря прогріється до +6+11 градусів за Цельсієм. Натомість на Вінниччині буде сухо, а середня температура повітря вдень досягатиме +2+4 градусів.

На Різдво, 7 січня, в Україні зберігатиметься тепла погода, якою ми могли насолоджуватися і в Новий рік. А це означає, що українцям не варто переживати через те, що їхні носи будуть надто червоними від морозів.

Щоправда, як передають синоптики, не варто нехтувати теплим одягом. Варто підібрати вбрання, яке дозволить вам не пітніти, але й не мерзнути. Ви ж пам'ятаєте про те, що зранку та ввечері буде точно холодніше, ніж удень?

Джерело: vn.20minut.ua