Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей



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vogue.com

Выбор идеальной свадебной прически – задача не из простых

Она должна одновременно дополнять подвенечное платье и связать все остальные элементы образа воедино.

Но главная задача заключается в том, чтобы прическа оставалась верна личному стилю каждой девушки, представляя лучшую версию невесты на свадьбе.

Хорошая новость состоит в том, что не существует одного единственного модного варианта свадебной прически, их бесконечное множество.

Так, можно собрать лаконичный пучок как это сделали Шанель Иман и Карли Клосс, оставить небрежные локоны как у Девон Виндорз, Гвинет Пэлтроу и Кейт Мосс, или пойти под венец с расслабленным хвостом в стиле прованс, как сделала Оливия Палермо.

Джерело: vogue.ua