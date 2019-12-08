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    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей

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    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    vogue.com

    Выбор идеальной свадебной прически – задача не из простых

    Она должна одновременно дополнять подвенечное платье и связать все остальные элементы образа воедино. 

    Но главная задача заключается в том, чтобы прическа оставалась верна личному стилю каждой девушки, представляя лучшую версию невесты на свадьбе.

    Хорошая новость состоит в том, что не существует одного единственного модного варианта свадебной прически, их бесконечное множество. 

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    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей
    Опубликованы лучшие свадебные прически знаменитостей

    Так, можно собрать лаконичный пучок как это сделали Шанель Иман и Карли Клосс, оставить небрежные локоны как у Девон Виндорз, Гвинет Пэлтроу и Кейт Мосс, или пойти под венец с расслабленным хвостом в стиле прованс, как сделала Оливия Палермо.

    Джерело: vogue.ua

    знаменитости мода и красота фотография свадьба
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