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    Фото

    Красотка из «Квартал 95» показала идеальное тело

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    Красотка из «Квартал 95» показала идеальное тело

    Актриса «Квартал 95» завела сеть новыми откровенными фото

    Артистка Студии «Квартал 95» — всем известного «Женского квартала» — Екатерина Никитина поразила поклонников новым откровенным фото.

    Так на новом «загадочном» опубликованном кадре знаменитая комик и спортсменка показала свой силуэт в полумраке. Фото, скорее всего, домашнее, возможно, кадр из отеля. На снимке популярная в Украине артистка подняла руки вверх, при этом видна ее тоненькая талия и бедра.

    «Будь личностью, о которой ты мечтал.

    Воспитывай свой дух.

    Делай то, чего ты боишься.

    Начни жить с энергией и безграничным воодушевлением.»

    Робин Шарма «Монах, который продал свой «Феррари»», - подписала артистка свое новое фото.

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    Поклонники оценили откровенность артистки: «фигура шикарная», «круто! А с другого ракурса есть фото?», «охохо», «идеально».

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