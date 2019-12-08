Красотка из «Квартал 95» показала идеальное тело



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Актриса «Квартал 95» завела сеть новыми откровенными фото

Артистка Студии «Квартал 95» — всем известного «Женского квартала» — Екатерина Никитина поразила поклонников новым откровенным фото.

Так на новом «загадочном» опубликованном кадре знаменитая комик и спортсменка показала свой силуэт в полумраке. Фото, скорее всего, домашнее, возможно, кадр из отеля. На снимке популярная в Украине артистка подняла руки вверх, при этом видна ее тоненькая талия и бедра.

«Будь личностью, о которой ты мечтал.

Воспитывай свой дух.

Делай то, чего ты боишься.

Начни жить с энергией и безграничным воодушевлением.»

Робин Шарма «Монах, который продал свой «Феррари»», - подписала артистка свое новое фото.

Поклонники оценили откровенность артистки: «фигура шикарная», «круто! А с другого ракурса есть фото?», «охохо», «идеально».