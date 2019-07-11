Поступки Брэда Питта огорчают Анджелину Джоли



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Анджелина Джоли и Брэд Питт Legion-Media

55-летний Брэд Питт пытается наладить хорошие отношения со своей бывшей женой, 50-летней Дженнифер Энистон. Бывшие супруги зачастую созваниваются по телефону

Брэд Питт признался, что развод с 44-летней Анджелиной Джоли дался ему трудно и довел до проблем с алкоголем. Актер сообщил о своей реабилитации: ему удалось победить свою зависимость благодаря программе «Двенадцать шагов». Девятый шаг заставляет наладить отношения с теми кого обидел в прошлом.

Брэд решил наладить общение с Дженнифер Энистон. Актриса ответила бывшему супругу взаимностью, и Питт оказался в списках приглашенных на ее юбилее. Звезда сериала"Друзья» отметила, что на ее дне рождения были только самые близкие люди. Друзья актера рассказали, что он встречался с Энистон несколько раз, и пара душевно общалась.

Перемены в жизни бывшего мужа очень огорчают Анджелину Джоли. Она переживает, что личная жизнь Питта может наладится. В то же время сама она решила пока поставить свою личную жизнь на паузу. Актриса все силы тратит на семью и карьеру.

Брэд Питт поделился с журналистами, что готов идти дальше, как в личной жизни, так и в карьере. Поэтому актер подходит к выбору новых проектов очень избирательно. Бракоразводный процесс двух знаменитостей до сих пор не завершен.

Три года назад знаменитости начали бракоразводный процесс. Джоли отказалась от фамилии мужа, тем не менее она до сих пор не поставила свою подпись под последними документами.

Джерело: graziamagazine.ru