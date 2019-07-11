Поступки Брэда Питта огорчают Анджелину Джоли
55-летний Брэд Питт пытается наладить хорошие отношения со своей бывшей женой, 50-летней Дженнифер Энистон. Бывшие супруги зачастую созваниваются по телефону
Брэд Питт признался, что развод с 44-летней Анджелиной Джоли дался ему трудно и довел до проблем с алкоголем. Актер сообщил о своей реабилитации: ему удалось победить свою зависимость благодаря программе «Двенадцать шагов». Девятый шаг заставляет наладить отношения с теми кого обидел в прошлом.
Брэд решил наладить общение с Дженнифер Энистон. Актриса ответила бывшему супругу взаимностью, и Питт оказался в списках приглашенных на ее юбилее. Звезда сериала"Друзья» отметила, что на ее дне рождения были только самые близкие люди. Друзья актера рассказали, что он встречался с Энистон несколько раз, и пара душевно общалась.
Перемены в жизни бывшего мужа очень огорчают Анджелину Джоли. Она переживает, что личная жизнь Питта может наладится. В то же время сама она решила пока поставить свою личную жизнь на паузу. Актриса все силы тратит на семью и карьеру.
Брэд Питт поделился с журналистами, что готов идти дальше, как в личной жизни, так и в карьере. Поэтому актер подходит к выбору новых проектов очень избирательно. Бракоразводный процесс двух знаменитостей до сих пор не завершен.
Джерело: graziamagazine.ru