Дочь-звезда вернулась из Москвы петь в поддержку отца, который собрался в депутаты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/alina_grosu

Отец украинской певицы Алины Гросу, которая последние несколько лет живет и работает в Москве, баллотируется в Верховную Раду

Бывший депутат Черновицкого горсовета и бизнесмен Михаил Гросу баллотируется как беспартийный самовыдвиженец.

Об этом стало известно из Instagram-сториз 24-летней исполнительницы, которая опубликовала соцсети фото печатных приглашений на встречи с кандидатом. Сама Алина Гросу намерена выступать на мероприятиях в качестве специального гостя.

instagram.com/alina_grosu

Согласно информации на сайте ЦВК, кандидатом в нардепы Михаил Гросу зарегистрировался 22 июня, то есть за день до пышной свадьбы дочери в Италии.

«Каждый чиновник, который обижает нуждающегося пенсионера, инвалида или ребенка, должен сидеть в тюрьме», - гласит слоган его предвыборной кампании.

В своей программе отец знаменитости обещает провести реформу оплаты труда, содействовать лишению депутатов неприкосновенности, ввести обязательную медицинскую страховку, вернуть финансовую помощь при рождении ребенка и ввести молодежные программы на покупку жилья.

Ряд встреч с избирателями дочь и отец проводят 10 июля. За день они намерены посетить несколько сел Черновицкой области.

instagram.com/alina_grosu

Михаил Гросу сначала работал строителем и начальником налоговой милиции. Но имея опыт работы в финансовой и юридических сферах создал коммерческую фирму «Мигро». Со временем ее возглавила мама Алины Гросу, Анна.

instagram.com/alina_grosu

Отец певицы на достигнутом решил не останавливаться и создал еще одно предприятие «Алмиг».

Джерело: theworldnews.net