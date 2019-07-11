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    Шоу-биз

    Дочь-звезда вернулась из Москвы петь в поддержку отца, который собрался в депутаты

    • Розсилка
    Дочь-звезда вернулась из Москвы петь в поддержку отца, который собрался в депутаты
    instagram.com/alina_grosu

    Отец украинской певицы Алины Гросу, которая последние несколько лет живет и работает в Москве, баллотируется в Верховную Раду

    Бывший депутат Черновицкого горсовета и бизнесмен Михаил Гросу баллотируется как беспартийный самовыдвиженец.

    Об этом стало известно из Instagram-сториз 24-летней исполнительницы, которая опубликовала соцсети фото печатных приглашений на встречи с кандидатом. Сама Алина Гросу намерена выступать на мероприятиях в качестве специального гостя. 

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    instagram.com/alina_grosu

    Согласно информации на сайте ЦВК, кандидатом в нардепы Михаил Гросу зарегистрировался 22 июня, то есть за день до пышной свадьбы дочери в Италии.  

    «Каждый чиновник, который обижает нуждающегося пенсионера, инвалида или ребенка, должен сидеть в тюрьме», - гласит слоган его предвыборной кампании.

    В своей программе отец знаменитости обещает провести реформу оплаты труда, содействовать лишению депутатов неприкосновенности, ввести обязательную медицинскую страховку, вернуть финансовую помощь при рождении ребенка и ввести молодежные программы на покупку жилья.  

    Ряд встреч с избирателями дочь и отец проводят 10 июля. За день они намерены посетить несколько сел Черновицкой области. 

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    instagram.com/alina_grosu

    Михаил Гросу сначала работал строителем и начальником налоговой милиции. Но имея опыт работы в финансовой и юридических сферах создал коммерческую фирму «Мигро». Со временем ее возглавила мама Алины Гросу, Анна.

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    instagram.com/alina_grosu

    Отец певицы на достигнутом решил не останавливаться и создал еще одно предприятие «Алмиг».

    Джерело: theworldnews.net

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