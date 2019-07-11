Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами



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Кара Делевинь Фото: Instagram

В сети появились снимки, на которых модель и звезда сериала «Милые обманщицы» целуются

26-летняя топ-модель Кара Делевинь и 29-летняя актриса Эшли Бенсон месяц назад отметили первую годовщину отношений. Новые снимки папарацци убедили поклонников в том, что влюбленные помолвлены.

На этой неделе девушки отдыхали в Сен-Тропе. Они попали в объективы фотографов во время вечерней прогулки. На безымянных пальцах знаменитостей красовались кольца, очень похожие на обручальные.

В сети появились снимки, на которых модель и звезда сериала «Милые обманщицы» целуются. Фанатские паблики сообщили, что знаменитости отпраздновали свою помолвку на курорте.