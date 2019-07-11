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    Жизнь

    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами

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    <p>Кара Делевинь&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами

    Кара Делевинь 

    Фото: Instagram

    В сети появились снимки, на которых модель и звезда сериала «Милые обманщицы» целуются

    26-летняя топ-модель Кара Делевинь и 29-летняя актриса Эшли Бенсон месяц назад отметили первую годовщину отношений. Новые снимки папарацци убедили поклонников в том, что влюбленные помолвлены.

    На этой неделе девушки отдыхали в Сен-Тропе. Они попали в объективы фотографов во время вечерней прогулки. На безымянных пальцах знаменитостей красовались кольца, очень похожие на обручальные.

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    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами
    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами
    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами
    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами
    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами
    Cупермодель Кару Делевинь и ее любовницу заметили с обручальными кольцами
    instagram.com/outmagazine/

    В сети появились снимки, на которых модель и звезда сериала «Милые обманщицы» целуются. Фанатские паблики сообщили, что знаменитости отпраздновали свою помолвку на курорте.

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