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    Шоу-биз

    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео

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    <p>23-летняя Селин Ван Уйтсел из Херенталса оконфузилась на конкурсе красоты</p> <div></div> - Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео

    23-летняя Селин Ван Уйтсел из Херенталса оконфузилась на конкурсе красоты

    Фото: instagram.com/celinevanouytsel/

    Блондинка потеряла на сцене часть нижнего белья

    Пикантная ситуация, которая произошла в ходе состязания «Мисс Бельгия-2020», вызвала ажиотаж в Сети. Одна из участниц не смогла удержать равновесие в ходе дефиле, девушка поскользнулась и упала. В этот момент у нее слетел бюстгальтер, он остался лежать на сцене.

    Селин сделала вид, что ничего не произошло. Девушка быстро поднялась и продолжила шествование по подиуму. Она с невозмутимой улыбкой продемонстрировала достоинства своей фигуры в длинном сине-белом платье.щими опытами.

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    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео
    Фото: instagram.com/celinevanouytsel/

    Несмотря на досадный момент, Ван Уйтсел удостоилась победы в конкурсе красоты. Модель осталась довольна собой и тем, как изящно вышла из ситуации. «Сегодня я — лучший пример того, что в жизни при падении нужно просто подняться», — заявила она. Блондинка подчеркнула, что сбылась ее мечта. Селин выразила благодарность всем, кто ее поддерживал.

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