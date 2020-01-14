Потеряла бюстгальтер во время дефиле. Модный конфуз «Мисс Бельгии» попал на видео



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23-летняя Селин Ван Уйтсел из Херенталса оконфузилась на конкурсе красоты Фото: instagram.com/celinevanouytsel/

Блондинка потеряла на сцене часть нижнего белья

Пикантная ситуация, которая произошла в ходе состязания «Мисс Бельгия-2020», вызвала ажиотаж в Сети. Одна из участниц не смогла удержать равновесие в ходе дефиле, девушка поскользнулась и упала. В этот момент у нее слетел бюстгальтер, он остался лежать на сцене.

Селин сделала вид, что ничего не произошло. Девушка быстро поднялась и продолжила шествование по подиуму. Она с невозмутимой улыбкой продемонстрировала достоинства своей фигуры в длинном сине-белом платье.щими опытами.

Несмотря на досадный момент, Ван Уйтсел удостоилась победы в конкурсе красоты. Модель осталась довольна собой и тем, как изящно вышла из ситуации. «Сегодня я — лучший пример того, что в жизни при падении нужно просто подняться», — заявила она. Блондинка подчеркнула, что сбылась ее мечта. Селин выразила благодарность всем, кто ее поддерживал.

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