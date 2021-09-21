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    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)

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    Голливудская актриса Николь Кидман - Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    Голливудская актриса Николь Кидман
    instagram.com/nicolekidman/

    Звезда снялась для обложки журнала

    Голливудская актриса Николь Кидман приняла участие в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    54-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на черно-белом снимке она позирует в расстегнутых пиджаке и рубашке на голое тело и светлых брюках. На другом фото Кидман лежит на полу в коричневом платье с декольте и полупрозрачной юбкой. Ее также запечатлели в черном пальто без нижнего белья и красных кожаных перчатках.

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    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)
    instagram.com/nicolekidman/

    Публикация Кидман набрала 220 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вау, красиво!», «Боже, в каком году были сделаны эти снимки? Ты неподвластна времени!», «Влюблена в твои естественные кудри!», «Потрясающая Николь», «Самая красивая женщина на планете!» — высказывались фанаты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)