Потрясающая. 54-летняя Николь Кидман снялась в пикантном фотосете для модного глянца (фото)

Звезда снялась для обложки журнала

Голливудская актриса Николь Кидман приняла участие в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на черно-белом снимке она позирует в расстегнутых пиджаке и рубашке на голое тело и светлых брюках. На другом фото Кидман лежит на полу в коричневом платье с декольте и полупрозрачной юбкой. Ее также запечатлели в черном пальто без нижнего белья и красных кожаных перчатках.

Публикация Кидман набрала 220 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вау, красиво!», «Боже, в каком году были сделаны эти снимки? Ты неподвластна времени!», «Влюблена в твои естественные кудри!», «Потрясающая Николь», «Самая красивая женщина на планете!» — высказывались фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

.