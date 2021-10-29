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    Повалий объяснила, почему страшно завидовала Ирине Билык

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    Билык и Повалий начинали вместе взбираться по карьерной лестнице - Повалий объяснила, почему страшно завидовала Ирине Билык
    Билык и Повалий начинали вместе взбираться по карьерной лестнице
    Фото из открытых источников

    «Ой, какую песню красивую спела Ирина Билык, – «Одинокая»

    Сбежавшая в Россию опальная украинская певица Таисия Повалий рассказала, почему завидовала Ирине Билык. Певица появилась на телеканале «Интер».

    Артистка заявила, что в жизни у нее не было злой зависти к кому-то, но однажды она позавидовала Билык из-за красивой песни.

    «У меня никогда не было по жизни ощущения, что кто-то лучше. Я понимаю, что у каждого свой путь, каждому дается свой зритель, своя слава. Если я кому-то и завидовала, то например так: «Ой, какую песню красивую Ира Билык спела – «Одинокая». Ну песня очень красивая, я конечно завидовала», – призналась Повалий.

    Также она сказала, что с Билык они начинали вместе взбираться по карьерной лестнице, также с ними в компании были Александр Пономарев и EL Кравчук.

    «Мы же начинали вчетвером: Александр Пономарем, EL Кравчук, Ирина Билык и я. Четыре мега-популярные звезды, мы даже жребий тянули, кто будет закрывать концерт, наши продюсеры решали кто круче все-таки», – резюмировала артистка.

    Напомним, ранее Билык порадовала поклонников обновленным хитом «Одинокая».

    Ранее одиозная украинская певица Ани Лорак, которая уже долгое время работает в России, пожаловалась на травлю, которую она испытала на Родине.

    Ранее говорилось о том, что проживающие в России украинские певицы, Ани Лорак и Таисия Повалий, транслируют в своих песнях специальные месседжи для украинского зрителя, будто намекают на возвращение в Украину.

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    Теги: артист певица искусство время Таисия Повалий Ирина Билык
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    Повалий объяснила, почему страшно завидовала Ирине Билык